Polak uwięziony w Emiratach Arabskich wyszedł na wolność

Opozycja mobilizuje wyborców. Schetyna: To szansa, by pokazać czerwoną kartkę PiS

– Przed nami wielki wybór. To historyczna chwila. Jesteśmy przed wyborami, które będą decydować, w którą stronę będzie zmierzać Polska. Jesteśmy bardzo blisko. To wielka szansa na to, by po kilku latach pokazać czerwoną kartkę PiS,...