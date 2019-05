Scheuring-Wielgus pod ostrzałem. Organizacje prozwierzęce apelują do Biedronia ws. oddanych psów

Organizacje prozwierzęce apelują do Roberta Biedronia, by zajął stanowisko w sprawie działań Joanny Scheuring-Wielgus.

Od wczoraj w mediach społecznościowych trwa dyskusja o postępowaniu posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która oddała do schroniska psy, kiedy przeprowadzała się z domu do mieszkania. O reakcję w tej sprawie do lidera Wiosny (z list której posłanka kandyduje do PE) zaapelowały organizacje prozwierzęce.

Wczoraj "Fakt" poinformował, że dwa lata temu do schroniska dla zwierząt w Toruniu trafiły dwie suczki – Czarna i Mamba. Były to psy Joanny Scheuring-Wielgus. – Musieliśmy oddać psy, bo mam alergię (...) Kundli nikt ze znajomych nie chciał – cytuje słowa posłanki tabloid. "Fakt" wytyka Scheuring-Wielgus hipokryzję, bo – według dziennika – pół roku temu, dokładnie w grudniu 2018 r., posłanka przed tym samym schroniskiem walczyła o prawa zwierząt. Pytana wtedy przez dziennikarzy o oddane psy odparła, że "przecież nie zostawiła ich w lesie". O zajęcie stanowiska wobec postępowania posłanki zaapelowały do Roberta Biedronia (lidera Wiosny, z list której Scheuring – Wielgus kandyduje do PE), organizacje broniące praw zwierząt. “Jako organizacje ochrony zwierząt, od lat walczące z bezdomnością zwierząt prosimy Pana o zajęcie stanowiska w sprawie rozdźwięku między deklaracjami, a rzeczywistym działaniem Pani Posłanki Joanny Scheuring – Wielgus w sprawie oddania przez nią do schroniska jej dwóch prywatnych psów” – czytamy w liście. „Odpowiedź Pani Poseł na ujawnienie informacji o tym wydarzeniu jest dla nas szokująca i niezrozumiała. Słowa »w nowym mieszkaniu moje psy nie miałyby przestrzeni, do której były przyzwyczajone i po prostu by się męczyły« oraz »nikt nie chciał kundli« są dla nas nieetyczne i pokazują zupełny brak empatii dla zwierząt, które obdarzyły Panią Poseł miłością i zaufaniem. Schroniska istnieją, ponieważ w Polsce panuje ogromna na skalę światową bezdomność zwierząt. Aktualnie przebywa w nich prawie 100.000 zwierząt. Te miejsca to ostateczność, a nie bezpieczna przystań. Oddanie najwierniejszych przyjaciół z domu, który kochają, do najgorszego dla nich miejsca jawi nam się jako okrutne i nieodpowiedzialne” – tłumaczą dalej działacze na rzecz zwierząt. W liście podkreślono także, że kiedy posłanka chciała oddać psy była już osobą znaną i mogła „z łatwością znaleźć swoim psom nowe domy, skoro sytuacja życiowa tego wymagała”. „Nad tą sprawą ubolewamy szczególnie mocno, gdyż dotąd znaliśmy Panią Posłankę Scheuring – Wielgus jako osobę głośno deklarującą troskę o dobro zwierząt. Zaistniała sytuacja szkodzi sprawie walki o prawa zwierząt podwójnie. Zaszkodziła zwierzętom Pani Posłanki i pokazała, że deklaracje polityków nie idą w parze z działaniami” – napisali dalej twórcy listu. Pod apelem do Roberta Biedronia podpisało się wiele organizacji zajmujących się zwierzętami, w tym Fundacja VIVA!, OTOZ Animals czy Straż dla Zwierząt w Polsce.