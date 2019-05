"Tak haniebnie antypolskich słów...". Gowin ostro odpowiada Cimoszewiczowi

– W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu – stwierdził wczoraj Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Słowa te padły w kontekście dyskusji wokół Ustawy 447. Przepisy w maju ubiegłego roku podpisał prezydent USA Donald Trump. Ustawa dot. mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu.

Słowa byłego premiera zszokowały wiele osób i wywołały lawinę komentarzy. – Mamy do czynienia z czymś, co jest moralnie absurdalne. Na tego rodzaju roszczenia się nie godzimy i nie zamierzamy niczego płacić. To Niemcy napadli na Polskę, wymordowali prawie wszystkich Żydów. Ci, którzy przeżyli, zostali uratowani przez Polaków (…) Chcę to mocno podkreślić, że nie ustawy, ale władza PiS jest jedyną prawdziwą gwarancją, że nie będziemy płacić i nie poniesiemy szkód godnościowych – mówił dzisiaj na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Do słów Cimoszewicza odniósł się na Twitterze także wicepremier Jarosław Gowin, który wypowiedź polityka nazwał „hańbiącą” i „antypolską”.

„Tak haniebnie antypolskich słów nie spotkałem wśród najbardziej antypolsko nastawionych Żydów w Izraelu. Dla jasności: jestem zwolennikiem strategicznego sojuszu Polski z Izraelem, a Żydów uważam za starszych braci w wierze” – napisał Gowin.