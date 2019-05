Psy z zalanego schroniska uratowane. "Dziękujemy wszystkim pomagającym, jesteście wspaniali..."

"W Czekadełku podnosi się woda. Psy na razie w niej chodzą, ale jeśli się podniesie, to się utopią. Każdy dom jest na wagę ŻYCIA. Prosimy o pomoc dla tych 44 biedaków z Czekadełka" – napisali właściciele schroniska na Facebooku. Ich dramatyczny apel o pomoc wzbudził ogromny odzew, a na pomoc zwierzakom ruszyli wolontariusze oraz... żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. O pomocy ze strony WOT poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dzięki wsparciu, pracownikom schroniska udało się uratować wszystkie zwierzęta. „Na miejscu jest wiele osób, które są chętne do zapewnienia psom opieki. KTOZ zabrał stamtąd jednego psa, schronisko w Borku 2 psy. Część psów została przewieziona do schroniska w Mielcu i tam zostali skierowani ludzie chętni do pomocy psiakom” – czytamy na Facebooku Fundacja Człowiek Dla Zwierząt.

Ponieważ jednak w związku z powodzią zalaniu uległ wyremontowany i wyposażony w sprzęt weterynaryjny budynek oraz kojce z budami, w internecie ruszyła zbiórka na rzecz schroniska.

„W 1,5h udało się zebrać 50 000 zł! Jesteście niesamowici, dziękujemy! Mimo 100% prosimy o dalsze wsparcie, nie jesteśmy w stanie na ten moment oszacować strat.Wiemy jednak na pewno, że będą ogromne” – pisali popołudniu organizatorzy zbiórki. Obecnie udało się już zebrać znacznie więcej – Chcesz pomóc? Link do zbiórki znajdziesz TUTAJ