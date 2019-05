W Brukseli warto być cierpliwym

PIOTR SEMKA: Spędziła pani łącznie sześć lat w Parlamencie Europejskim. Rok w kadencji 2004–2008 (potem przeszła pani do MSZ) i teraz w latach 2014–2019. Krytycy twierdzą, że to miejsce rytuału politycznego. Że i tak najważniejsze sprawy załatwiane są poza parlamentem. To prawda?

ANNA FOTYGA: Jestem zwolenniczką jasnych i solidnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej. To Rada i państwa członkowskie mają decydujący głos w najważniejszych kwestiach. Parlament uczestniczy jednak w całym procesie legislacyjnym. Jest też dość poważnym forum debaty i znakomitym polem aktywności, jeśli ma się pomysł na swoje w nim funkcjonowanie. Jak się chce i potrafi, to można zwojować całkiem sporo.