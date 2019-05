Janina Ochojska trafiła do szpitala

Jak podaje RMF FM, w szpitalu specjalistycznym imienia Józefa Dietla w Krakowie Janina Ochojska przechodzi kontrolne badania. Rozgłośnia twierdzi, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, obecnie kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego w połowie kwietnia poinformowała, że choruje na raka piersi. – Gdybym nie kandydowała do Parlamentu Europejskiego to na pewno nie ogłaszałabym publicznie, że jestem chora (...). Natomiast uważam, że wobec moich wyborców z Dolnośląskiego i Opolskiego byłoby to nieuczciwe, gdybym ukrywała fakt, że w tej chwili, kiedy kandyduję, dowiedziałam się o raku piersi – mówiła Ochojska w Polsat News. W ostatnim czasie rozpoczęła chemioterapię.