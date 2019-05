"To jest rząd działający na telefon USA i Izraela". Dworczyk odpowiada Tyszce

Przed dwoma dniami wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz'15 w mocnych słowach zrecenzował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pretekstem do te oceny było zdjęcie z porządku obrad ustawy anty-447 autorstwa Kukiz'15. – To jest rząd działający na telefon USA i Izraela, niestety, w wielu przypadkach. Najwidoczniej nasi partnerzy zagraniczni zabronili Prawu i Sprawiedliwości uchwalenia tej ustawy. Temu się Kukiz'15 sprzeciwia. Powinniśmy być dumnym, suwerennym narodem, który sam sobie uchwala prawa – mówił w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.



Do słów tych odniósł się na antenie RMF FM Michał Dworczyk. – To oczywiście bzdury – stwierdził. Jak dodał, "w ostatnich godzinach kampanii wyborczej różni, nawet odpowiedzialni politycy, wypowiadają słowa nie do końca odpowiedzialne i chyba z tym mamy do czynienia w tym przypadku".

Zdaniem gościa Roberta Mazurka, tego rodzaju sugestie są przejawem nieodpowiedzialności. Wyjaśnił, iż nie chodzi tylko o to że nie są prawdziwe, ale dlatego że podważa zaufanie obywateli do państwa polskiego. – A tego nawet w kampanii politycznej nie powinno się robić – wskazał Michał Dworczyk.