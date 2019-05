"Z Leszkiem to można było się przynajmniej pośmiać". Róża Thun publikuje spot z Lechem Kaczyńskim

W spocie widzimy polityków m.in. Prawa i Sprawiedliwości i prawicowych publicystów wymieniających nazwisko Róży Thun. Pada również sugestia, że jest to pewnego rodzaju obsesja na jej punkcie.

W pewnym momencie widzimy archiwalne nagranie śp. Lecha Kaczyńskiego. – Unia to można powiedzieć wspaniała róża. To jeden z najbardziej udanych elementów w historii – mówił prezydent Kaczyński. Nagranie pochodzi z konferencji „Polska i Unia Europejska. Pięć lat po rozszerzeniu”. W momencie w którym padały słowa o róży, Lech Kaczyński ujrzał na sali Różę Thun i zaczął się śmiać. – Chociaż róża jest wspaniała to zawsze ma kolce – dodał, na co sala zareagowała śmiechem.

„To były czasy. Z Leszkiem to można było się przynajmniej pośmiać” – napisała udostępniając spot europosłanka PO.