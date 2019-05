Tereny kontrolowane przez Rosję w samym sercu warszawskiej dzielnicy rządowej? O tym w "Magazynie Śledczym Anity Gargas"

Do jakich celów mogą być wykorzystane nieruchomości o dyplomatycznym statusie, do których Rosjanie roszczą sobie prawo własności? Komu, łamiąc prawo międzynarodowe, Federacja Rosyjska komercyjnie wynajmuje budynek dyplomatyczny? Dlaczego, mimo pięciu prawomocnych wyroków sądu nakazujących zwrot dwóch warszawskich nieruchomości, nadal pozostają one w rękach rosyjskich?

„Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:15 w TVP1.