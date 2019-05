Partner Rabieja żąda przeprosin od Godek. "Nie przeproszę za obronę dzieci przed lobby pedofilskim"

Co tak mocno zbulwersowało partnera wiceprezydenta Warszawy? Chodzi o słowa Godek, ubiegającej się o mandat w PE z list Konfederacji, jakie padły na antenie Polsat News. – Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty – stwierdziła działaczka pro-life. Słowa te padły w kontekście dyskusji nt. filmu "Tylko nie mów nikomu". – Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce, dlatego że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich – mówiła Kaja Godek.

"Namawiam moich znajomych lesbijki i gejów do złożenia wspólnego pozwu przeciwko tej kobiecie. Nie możemy dać się w taki sposób obrażać i poniżać. DOŚĆ!" – nawołuje Cessanis.

Działaczka zapowiada, że przeprosin nie będzie. "Nie przeproszę za obronę dzieci przed lobby pedofilskim i homoseksualnym, choćby aktywiści lgbt się tego domagali. Trzeba bezwzględnie chronić dzieci przed homopropagandą i wykorzystywaniem seksualnym" – deklaruje kandydatka Kofnederacji do Parlamentu Europejskiego.