"Macie już jakąś obsesję". Neumann ostro do Wiosny Biedronia

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego partie robią co mogą, aby pozyskać sympatię i zaufanie wyborców. Wiosna Roberta Biedronia jako stosunkowo nowe ugrupowanie, nieustannie zaznacza, że oferuje Polakom "nową jakość w polityce". Partia zapowiada "rozbicie betonu PO-PiS". We wtorek działacze Wiosny z Robertem Biedroniem na czele zorganizowali obrazujący to hasło happening.

– Trzeba być wyjątkowym betonem, żeby w XXI wieku zakazywać kobietom prawa do legalnego przerywania ciąży i dostępu do nowoczesnej antykoncepcji. Trzeba być wyjątkowym betonem, żeby nie zapewniać im standardów opieki okołoporodowej – mówiła Sylwia Spurek podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

Akcja nie spodobała się Sławomirowi Neumannowi, szefowi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Według polityka, Wiosna "ma obsesję" na punkcję PO. "Robert baw się dalej, może kiedyś zrozumiesz, że sytuacja w Polsce jest bardzo poważna i trzeba pokonać PiS żeby przywrócić podstawowe wartości" – zwraca uwagę Neumann na Twitterze.

Nie jest to pierwszy zgrzyt między Wiosną a PO. Wcześniej spór wywołało zdjęcie, jakie zamieścił na Twitterze poseł klubu PO-KO Krzysztof Truskolaski. W sobotę ulicami Warszawy przeszedł marsz "Polska w Europie". Organizowana przez Koalicję Europejską manifestacja miała stanowić wyraz sprzeciwu wobec rzekomego wyprowadzania Polski przez PiS z Unii Europejskiej. W marszu wziął udział szef Rady Europejskiej Donald Tusk, liderzy ugrupowań wchodzących w skład KE, a także byli prezydenci: Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski. Według policji udział w marszu wzięło 7 tys. osób. Z kolei z wyliczeń Ratusza wynika, że 45 tysięcy.

Krzysztof Truskolaski, który kilka miesięcy temu opuścił Nowoczesną i dołączył do klubu PO-KO, podzielił się na Twitterze zdjęciem z demonstracji. Na fotografii widać mec. Romana Giertycha, który od dłuższego czasu jest jednym z większych krytyków obecnej władzy. Na zdjęcie ostro zareagował Krzysztof Śmiszek z Wiosny, prywatnie partner Roberta Biedronia. "brrrr... jak można być dumnym z takiego zdjęcia?" – napisał, nawiązując do przeszłości Romana Giertycha, który był liderem Młodzieży Wszechpolskiej oraz Ligii Polskich Rodzin. W przeszłości Giertych niejednokrotnie krytykował nie tylko Unię Europejską, ale także pomysł obrony praw osób LGBT.