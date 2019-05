Spurek zapewnia, że nie je niczego, co pochodzi od zwierząt. Chodzi w butach ze… skóry

"Nie jem niczego, co pochodzi od zwierząt, również miodu. Uważam, że zwierząt nie można wykorzystywać ani do badań, ani dla rozrywki, ani do celów spożywczych – mówiła Sylwia Spurek z Wiosny w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim” . Nie kryje jednak, że chodzi w skórzanych butach.

Spurek twierdzi, że nie mogłaby być z kimś, "kto nie jest weganinem oraz feministą, a kto jest homofobem, czy narodowcem”. Polityk przyznaje, że nadal chodzi w butach ze skóry, ale dodaje, że jest tak tylko dlatego, że kupiła je zanim podjęła "wybór etyczny" i została weganką. "Co prawda, mam na sobie dzisiaj buty ze skóry kupione zanim zostałam weganką, ale nowych ze skóry już nie kupię. Odkąd zostałam weganką, nie kupuję też produktów z jedwabiu, z wełny. Weganizm u mnie ewoluował, najpierw byłam wegetarianką" – przekonuje polityk. Czytaj także:

