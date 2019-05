Awantura przed restauracją. Wszystko przez program Magdy Gessler

Do awantury doszło we wtorek wieczorem przed wejściem do restuaracji "Chłop i baba". W lokalu trwały akurat zdjęcia do finałowej kolacji, która stanowi nieodłączny element każdego odcinka "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler. Jak opisuje Fakt24.pl, do środka próbowało się w tym czasie dostać się kilku mężczyzn. Ochrona bezskutecznie starała się wytłumaczyć im, że tego wieczoru nie będą mogli skorzystać z usług lokalu. Jeden z nich nie dał się przekonać i siłą próbował sforsować ogrodzenie. Doszło do przepychanki. Na miejsce wezwana została policja.

– Policjanci, którzy zostali wezwani na ul. Gorzycką, zauważyli pijanego mężczyznę, który w towarzystwie swoich trzech kolegów chciał koniecznie wejść do środka lokalu. Jako jedyny był głuchy na argumenty policji i nie chciał odejść. Funkcjonariusze bez problemu go obezwładnili i przewieźli na posterunek policji. Nikomu nic się nie stało (...) W środę został przesłuchany, a potem wypuszczony do domu. Tłumaczył, że nie wiedział, iż w restauracji nagrywany był odcinek „Kuchennych rewolucji” (...) Skierowano już do sądu zawiadomienie o wszczęciu przez mężczyznę awantury – mówi portalowi Fakt24 sierż.sztab. Małgorzata Łusiak, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.