Debata wyborcza w TVP. Kandydaci do europarlamentu mówili m. in. o energetyce i walucie euro

PiS reprezentowała Jadwiga Wiśniewska, Kukiz’15 – Paweł Kukiz, Koalicję Europejską - Jan Olbrycht, Lewicę Razem – Adrian Zandberg, Wiosnę Roberta Biedronia – Krzysztof Śmiszek, a Konfederację – Krzysztof Bosak.

Tematy wokół których toczyła się debata, to: bezpieczeństwo energetyczne, waluta euro, przyszłość Unii Europejskiej, europejskie wartości oraz pozycja i rola Polski w Unii Europejskiej.

Jako pierwszy problem poruszono sprawę wspólnej waluty europejskiej i tego, czy Polska powinna ją przyjąć. – Mówimy stanowcze "Nie" dla euro. I teraz, i w przyszłości – stwierdził Krzysztof Bosak z Konfederacji. Z kolei Adrian Zandberg ocenił, że nad walutą euro trzeba pracować i ulepszyć ją, a wówczas Polska będzie mogła do niej bezpiecznie przystąpić. Jadwiga Wiśniewska z PiS uważa natomiast, że walutę euro można przyjąć wtedy, gdy Polska będzie na to gotowa. Reprezentant KE powiedział, że w programie jego formacji "na razie nie ma przyjęcia euro".

Kolejną kwestią, o której debatowali politycy, była przyszłość UE. – Unia silniejsza, ale bez federalizacji – stwierdził Jan Olbrycht z KE. – Przyszłość UE jest niejasna. Polacy powinni mieć reprezentantów krytycznych wobec Unii, by walczyli o nasz interes narodowy – ocenił Bosak. – Trzeba robić wszystko, żeby zniwelować różnice między państwami członkowskimi, wyrównywać dysproporcje. Mówimy "Nie" nie dla Europy wielu prędkości – podkreśliła z kolei Wiśniewska. Zandberg przypomniał, że dla Lewicy Razem najważniejsze są europejska płaca minimalna czy europejskie fundusze na mieszkania.

Trzecie pytanie dotyczyło stosunku partii do tzw. małżeństw homoseksualnych. – Związki partnerskie tak, małżeństwa nie. Podstawowym celem małżeństwa są dzieci, jak homoseksualiści mają je urodzić? – powiedział Paweł Kukiz. Krzysztof Śmiszek zaznaczył natomiast, że Wiosna jest jednoznacznie za równością małżeńską. – Traktat europejski podpisany przez Polskę zastrzega regulację spraw rodzinnych dla państw członkowskich – zauważył z kolei Jan Olbrycht.

Następnie prowadzący debatę redaktor Michał Adamczyk spytał gości o bezpieczeństwo energetyczne i sprawę gazociągu Nord Stream II. – Jesteśmy przeciwko Nord Stream II – zaznaczył Olbrycht.

– Solidarność energetyczna została pogrzebana na dnie Bałtyku, poprzedni rząd podpisał umowę, dzięki której płacimy za gaz najdrożej w Europie. My dywersyfikujemy dostawy gazu, rozbudowujemy gazoport. Od węgla nie da się odejść w krótkim czasie – wskazała Wiśniewska. Z kolei Adrian Zandberg zwrócił uwagę, że trzeba rozmawiać o nowym budżecie europejskim i przekonywać europejskich sojuszników do tego, że potrzebny jest plan transformacji energetycznej.

Przedostatnie pytanie dotyczyło energetyki i zakazu ocieplania domów węglem. – Wiosna jednoznacznie opowiada się za zamknięciem kopalń i odejściem od węgla do 2035 roku. Nie można pozwolić, by ludzie umierali przez politykę węglową – uznał Krzysztof Śmiszek. – To, co proponuje Platforma i Wiosna to de facto zimne i zagrzybione domy Polaków. Nie da się szybko odejść od Węgla – stwierdziła Wiśniewska. Dodała, że źródłem podwyżek cen za energię są podniesione przez UE opłaty emisyjne. – Ceny prądu rosną, media cenzurują informację o tym, że jest to efekt działań UE – powiedział Bosak. – Niemcy spalają dwa razy więcej węgla od nas. Nie dam zamknąć żadnej kopalni – zapewnił Paweł Kukiz.

Na koniec debaty padło pytanie o przyszłość Polski w UE. – Ani wyjście z Unii, ani eurokołchoz. Kukiz'15 to silna Polska w Europie i Europa dla Polski. Ani PiS, ani PO nie zrobiły nic, by 2,5 mln Polaków gnębionych podatkami wróciło z emigracji – zauważył Paweł Kukiz. – Konfederacja to porozumienie dumnych Europejczyków, Polaków, którzy nie wstydzą się swojej tożsamości i są gotowi bronić swoich interesów – mówił Bosak. – Jestem dumny, że jestem Europejczykiem – oświadczył przedstawiciel Wiosny. – Z Europą należy się dogadać, zbudować europejskie państwo dobrobytu. Zapewnimy równy dostęp do ochrony zdrowia i bezpłatne leki na receptę – obiecał Adrian Zandberg. –Tylko PiS może zagwarantować państwu dojście do europejskiego poziomu życia – podkreśliła z kolei Wiśniewska. – Apeluję o to, żeby państwo tak na zimno ocenili, kto tak naprawdę jest w stanie zabezpieczyć silną pozycję Polski W UE – oznajmił Jan Olbrycht.

W trakcie debaty pojawił się też temat żydowskich roszczeń i ustawy 447 Just Act. Krzysztof Bosak podszedł do europoseł PiS i wręczył jej naklejkę "anty 447". Natomiast Adrian Zandberg wskazał, że obecnie nie ma takiego problemu, jak roszczenia żydowskie. – Nie ma do tego podstaw –stwierdził. – Tylko PiS jest w stanie przeciwstawić się tym roszczeniom – podsumowała Wiśniewska.

Czytaj także:

"Ale paździerz", "nawet ćwiartki gamechangera". Komentarze po debacie europejskiej