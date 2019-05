Tylko ten moment z debaty zapamiętamy? Bosak skradł show. Wiśniewska: Gadżeciarz

Temat roszczeń żydowskich związanych z tzw. Just Act jest podejmowany przede wszystkim przez Konfederację KORWIN Braun Liroy Narodowcy. Politycy Konfederacji wskazują, że to realne zagrożenie dla polskich interesów, przed którym rząd PiS nie broni Polski wystarczająco skutecznie. Kwestii roszczeń nie zabrakło także podczas debaty. Temat wrócił w trakcie rundy poświęconej energetyce.

– Ceny prądu w Polsce rosną, a media cenzurują informacje, że to z powodu UE. Ale jest jeszcze jedna informacja, która jest w Polsce cenzurowana, związana z ustawą 447 i ogromnymi roszczeniami majątkowymi ze środowisk amerykańskich w stosunku do Polski. Chciałem wręczyć pani poseł Jadwidze Wiśniewskiej taki znaczek. Proszę to wpiąć, jeżeli jesteście państwo przeciwko tej ustawie. Wprowadzacie wyborców w błąd – powiedział Bosak, który reprezentował Konfederację. Następnie kandydat do PE podszedł do europosłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej i chciał jej przekazać przypinkę symbolizującą ruch #anty447 (podobną sam miał wpiętą w klapę).

Wiśniewska reprezentująca partię rządzącą nie przyjęła "prezentu". Prowadzący debatę Michał Adamczyk upomniał Krzysztofa Bosaka podkreślając, że swoim zachowaniem łamie zasady debaty. Eurodeputowana PiS określiła Bosaka mianem "gadżeciarza". Jadwiga Wiśniewska w ostatniej rudzie, gdy politykom dano możliwość swobodnej wypowiedzi wskazała, że PiS jest jedyną partią, która jest w stanie zagwarantować to, że Polska nie będzie musiała wypłacać żadnych odszkodowań.