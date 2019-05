Wczoraj "polityczny kabaret", dzisiaj sam walczy z powodzią. "Nie zostawimy nikogo bez pomocy"

– To, co robi PiS w sprawie powodzi, to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo – powiedział w czwartek Grzegorz Schetyna podczas konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej. Przewodniczący PO uznał, że problemy związane z powodzią na południu Polski są "niezdarnie rozwiązywane". – Wszyscy teraz walczą z powodzią, a kto jest bardziej zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – wskazywał Schetyna.

Dzisiaj lider PO... sam udał się na południe Polski. "Jesteśmy z mieszkańcami miejsc dotkniętych powodzią. Samorządy, które zmagają się z jej skutkami mogą liczyć na nasze pełne wsparcie i solidarność. Tak jak po nawałnicach nie zostawimy nikogo bez pomocy" – napisał na Twitterze.

Politycy i dziennikarze zwrócili jednak uwagę, że Schetynie towarzyszy Rafał Trzaskowski. Wielu z nich zastanawiało się, w jakim charakterze pojawił się tam prezydent Warszawy.