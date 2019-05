Radziwiłł: Europa odbiegła od swoich korzeni

Radziwiłł ocenił, że nadchodzące wybory do PE będą wyborami o Polskę i o Europę. – Unia Europejska to umowa między państwami. Jest to koncepcja, w której różne państwa dążą do realizacji swoich interesów, szanując innych, wyrażając gotowość do samoograniczenia. W Unii Europejskiej powinniśmy działać dla naszego kraju, ale pamiętać też o innych – powiedział.

Senator PiS mówił także o obecnych sojuszach w europarlamencie. – Udało nam się wskrzesić klub popierający fundusze spójności. Polska i wiele innych krajów są zdania, że – inaczej niż to planowała Komisja Europejska – należy kontynuować w budżecie unijnym fundusze, które mają podnosić szanse regionów wymagających większego finansowania (...) W tym klubie jest kilkanaście krajów. Mam nadzieję, że ich nacisk będzie owocował konkretnym projektem – stwierdził.