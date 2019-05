"Jak udowodnić wszystko". O tym w "Do Rzeczy"

Lubisz kuchnię rosyjską? Zwiedzałeś plac Czerwony? A może masz prawicowe sympatie? Dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" to wystarczy, by uznać, że masz niejasne związki z GRU i rosyjską mafią – pisze Wojciech Wybranowski w artykule "Jak udowodnić wszystko". W aktualnym numerze "Do Rzeczy" znajdziecie wiele interesujących tekstów. Nie przegapcie!