PiS odwołuje konwencję wyborczą. Powodem powódź

Dzisiejsza konwencja PiS planowała była w jednej z gmin na Mazowszu. Jarosław Kaczyński ocenił jednak, że w związku z obecną sytuacją pogodą, takie wydarzenie byłoby niestosowne. – Uwaga opinii publicznej koncentruje się na powodzi, co jest zrozumiałe. Władza kieruje bezpośrednio akcją, która zmierza do tego, aby ograniczyć straty lub je wyeliminować. To jest teraz najważniejsze – powiedział.

Kaczyński odniósł się też do ostatniej wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który powiedział, że "to, co robi PiS w sprawie powodzi, to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo". – Jestem głęboko przekonany, że po wczorajszej wypowiedzi Grzegorza Schetyny z jego ust powinno paść słowo "przepraszam", bo to, co powiedział, nie wyrażało stosunku do PiS, ale do społeczeństwa. To jest wyraz radykalnego braku solidarności, braku empatii, albo czegoś więcej. Dlatego to "przepraszam" jest bardzo ważne – dodał prezes PiS.

