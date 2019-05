Sakiewicz: Czy PO zalegalizuje pedofilię?

W felietonie zamieszczonym na portalu niezalezna.pl, Tomasz Sakiewicz pisze, iż nie chcę generalizować i twierdzić, że pewna ilość osób skazanych za zbrodnię pedofilii związanych z Platformą Obywatelską świadczy o zamiarach tej partii. Jak jednak dodaje, niepokoi go fakt relatywizowania tego przestępstwa przez działaczy tej formacji.

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" wskazuje, że Platforma Obywatelska została przyłapana na ukrywaniu swoich zamiarów ws. przyjętej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego karty LGBT. Wyjaśnia, że zamiary te nie dotyczyły "drobiazgów", ale "uderzenia w sferę intymności nieletnich pod przykrywką edukacji".

Niepokój Sakiewicz budzi również kwestia adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Publicysta stawia pytanie, "czy jeżeli nie można wierzyć im w tej sprawie, to można im wierzyć np. w zapewnienia co do utrzymania granicy dozwolonego wieku współżycia seksualnego?" i zastanawia się ile są warte ich obietnice. Publicysta przekonuje, że wśród europejskiej lewicy pojawiają się pomysłu zalegalizowania niektórych czynów pedofilskich. "Może musi upłynąć trochę czasu, by ich sojusznicy w Polsce odważyli się do tego przyznać? Ja bym PO takie pytanie na wszelki wypadek postawił. Wprawdzie ich zapewnienia wiele warte nie są, ale przynajmniej będzie można ich rozliczyć z niedotrzymanych obietnic" – kwituje.