"Jaki okręt, który się nazywa Polska, płynie w dobrym kierunku?"

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, w najbliższych latach Parlament Europejski stanie się "jedną z najważniejszych aren do dyskusji o wymiarze sprawiedliwości i prawie Polski do jego reformowania". – Uznaliśmy w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości, że jeśli chcemy skutecznie przeprowadzać te zmiany, to jedna osoba z kierownictwa musi iść do PE, żeby pilnować tych spraw na miejscu. Kto ma walczyć o polski wymiar sprawiedliwości, jak nie osoba, która współtworzyła reformę i zna te argumenty? Uważam, że jeśli komuś zależy na reformie wymiaru sprawiedliwości, to moja oferta jest unikalna – tłumaczy DoRzeczy.pl Patryk Jaki.

Jaki: W sprawach fundamentalnych Polska idzie w dobrym kierunku

Kandydat Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego zaznaczył, że wybory, które odbędą się w najbliższą niedzielę są niezwykle ważne. W jego ocenie, jeśli Koalicja Europejska wygra niedzielne wybory, to "wokół tego zwycięstwa może skonsolidować całą III RP i może doprowadzić do zwycięstwa opozycji jesienią". – Realny wybór, który stoi przed nami, to wybór, czy Polska wróci do czasów rządów PO, gdy była łatwym łupem dla grup przestępczych, czy Polska będzie silnym państwem i będzie płynąć w dobrym kierunku – mówi.

Jaki podkreślił także, że wbrew "różnym wrzutkom i popisom PR-owców, okręt, który się nazywa Polska, płynie w naprawdę dobrym kierunku". – Nie możemy dać się zmylić pobocznymi sprawami, bo w sprawach fundamentalnych Polska idzie w dobrym kierunku. OECD pokazuje, że Polska będzie jedną z najsilniejszych gospodarek w najbliższych latach i to na świecie. Polska idzie pod prąd tego, co się dzieje obecnie w Europie. W ostatnim kwartale polska gospodarka była najsilniejsza w UE. Produkcja przemysłowa rośnie, pensje rosną, a spada bezrobocie Mamy też wyniki dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Cały czas spada przestępczość, poczucie bezpieczeństwa wzrasta. To pokazuje, że Polska idzie w naprawdę dobrym kierunku. Od tych danych nie da się uciec. Jeżeli oni wygrają, to będą musieli zrezygnować z programów socjalnych, które wprowadziliśmy, bo nie potrafią rządzić – powiedział Patryk Jaki portalowi DoRzeczy.pl