KE kończy kampanię wyborczą. "Chcemy być ważną częścią Unii Europejskiej"

W Zgorzelcu, na ostatniej konferencji prasowej Koalicji Europejskiej w kampanii wyborczej, przemawiali m.in. lider PO Grzegorz Schetyna, szef SLD Włodzimierz Czarzasty i liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Polska silna w Unii

– Chcemy być ważną częścią Unii Europejskiej, Polska jest ważnym elementem Unii Europejskiej. Chcemy siedzieć przy głównym stole, wpływać na decyzje UE, jak robiliśmy to wtedy, kiedy Polska była wprowadzana do Unii, kiedy robili to politycy SLD, PSL, potem my mieliśmy szczęście walczyć o najlepsze z możliwych budżetów – mówił lider PO Grzegorz Schetyna w Zgorzelcu.

– Nasz stosunek do UE i nasze relacje były fundamentem do tego, że udało nam się powołać Koalicję Europejską – dodał polityk.

„Początek marszu na jesień”

– Widać, że każdy głos będzie ważny – mówiła podczas konferencji przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak tłumaczyła dalej posłanka, kończąca się kampania przed wyborami to „z jednej strony finisz, a z drugiej początek” marszu przed jesiennymi wyborami.

– Na jesieni jest szansa na zwycięstwo, na pokonanie rządzących, na stworzenie nowej, lepszej Polski, w której będziemy w stanie wdrożyć program dotyczący zdrowia, rolnictwa, przedsiębiorców, wszystko to możemy stworzyć tylko dlatego, że państwo dadzą nam swój głos. Dlatego apeluję do wszystkich o mobilizację – podkreśliła Lubnauer.

„Lewica jest tu”

Lider SLD podkreślił w swoim wystąpieniu sympatię do koalicjantów z KE. – Nie wiedziałem, że to powiem po tych dwóch, trzech miesiącach, ale chciałem powiedzieć do Basi Nowackiej, do Gosi Tracz, Kasi Lubnauer, Grześka – Grzesia już właściwie w tej formule – Schetyny – lubię was bardzo. Jesteście fajnymi ludźmi. Mam nadzieję, że chociaż w kawałku, po trochu lubicie mnie – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

– Apeluję do 1 mln 200 tysięcy osób, które głosowały na SLD. Idźcie na wybory. Wyślijcie SMS-y do każdego znajomego, każdego członka rodziny i poproście tylko o jedną rzecz, żeby poszli na wybory. To jest naprawdę ważna sprawa. Lewica jest tu – dodał polityk.