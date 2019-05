Senat przyjął zmiany w Kodeksie karnym. Z poprawkami

Za nowelizacją Kodeksu karnego z poprawkami opowiedziało się 55 senatorów, jedna osoba była przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie PO nie wzięli udziału w głosowaniu nad nowelą.

W nowelizacji wyeliminowywano m.in. karę 25 lat pozbawienia wolności, stanowiąca odrębny rodzaj kary. Z kolei wydłużono karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat. Nowe przepisy wydłużają też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Poprawki przewidują też m.in. odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia.

Dużą dyskusję wywołała zmiana art. 212 Kk. W Senacie powrócono do aktualnego brzmienia przepisu, który dotyczy ścigania pomówienia. Poprawka wykreśla zmiany wprowadzone nowelizacją do art. 212, zakładające wprowadzenie kary do roku więzienia za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią".