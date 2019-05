Eurowybory: PKW podała zaskakujące dane o frekwencji

Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej poinformowali na konferencji prasowej, że karty do głosowaniu wydano do tej pory 4 285 382 osobom, co stanowi 14,39 proc. liczby wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach.

PKW podkreśla, że w porównaniu do wyborów europejskich sprzed pięciu lat, frekwencja na ten moment jest dwa razy wyższa. W 2014 r. było to bowiem nieco ponad 7 proc.

Według danych zebranych przez Komisję najwyższa frekwencja jest w okręgu pierwszym, warszawskim (16,19 proc.), potem w okręgu czwartym, Kraków (16,18 proc.) i w Rzeszowie (15,96 proc.).

Z kolei najchętniej Polacy głosują w Krynicy Morskiej (42,81 proc.).

Lokale wyborcze będą dziś czynne w godzinach 7–21. Aby zagłosować, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Pierwsze, sondażowe wyniki poznamy dzisiaj wieczorem.