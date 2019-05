Wałęsa głosował w koszulce z napisem "Konstytucja". Odpowie za agitację wyborczą?

Koszulka z wykonanym w charakterystyczny sposób napisem „Konstytucja”, jest kojarzona ze zwolennikami określonej opcji politycznej, co może zostać odebrane jako prowadzenie agitacji wyborczej, a jak tłumaczyła dwa dni temu w studiu Radia ZET Magdalena Pietrzak (szefowa Krajowego Biura Wyborczego), każdy przypadek naruszenia ciszy wyborczej i prowadzenia agitacji wyborczej zostanie zbadany przez odpowiednie organy.

– Państwowa Komisja Wyborcza już podejmowała takie stanowisko (w sprawie głosowania w koszulce z napisem „Konstytucja” - red.) przed wyborami samorządowymi, bo już wtedy takie pytania mieliśmy, i zajęła stanowisko, że generalnie jest zakaz prowadzenia agitacji wyborczej w lokalu wyborczym – tłumaczyła Pietrzak.

Jak dodała szefowa KBW, w związku z takim stanowiskiem, każde zachowanie i manifestowanie takich poglądów politycznych, społecznych, które może być kojarzone z konkretnym ugrupowaniem, może być kojarzone z agitacją na rzecz konkretnego komitetu wyborczego.

– Każda okoliczność będzie badana wtedy przez organy ścigania i sądy – dodała Pietrzak, która podkreśliła jednocześnie, że taka sytuacja musi zostać zgłoszona, aby została rozpatrzona.

– To komuś musi przeszkadzać albo ktoś może to potraktować jako prowadzenie agitacji na rzecz konkretnego komitetu wyborczego. I on ma prawo wtedy zgłosić, a odpowiednie organy będą oceniać daną sytuację, dane okoliczności – dodała.