Festiwal w Sopocie: Duda i Kwaśniewski na celowniku kabareciarzy

W sobotę na scenie Opery Leśnej widzów bawił Kabaret Skeczów Męczących. Nie zabrakło odniesień do polityki. Dostało się obecnemu oraz byłemu prezydentowi.

Najpierw kabareciarze zaprezentowali parodię resaturatorki Magdy Gessler. Skecz dotyczył układania diety politykom. W tym kontekście pojawiła się postać prezydenta Andrzeja Dudy: – Wystarczy spojrzeć na naszego prezydenta. Ewidentnie brakuje mu jaj. I na jakiś czas powinien odstawić kaczkę.

Dalej Kabaret Skeczów Męczących zaczął kpić z byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie jest tajemnicą, że polityk borykał się w przeszłości z problemami alkoholowymi. – A dla Kwaśniewskiego gotowałam. Ale on akurat za dużo nie je. – To co pani mu gotowała? – Raz grzańca – padło ze sceny.

Jak relacjonują media, żarty z politykó spotkały się z dużym entuzjazmem publiczności.

Czytaj także:

"Żarty" z Kościoła na Trójmiejskim Marszu Równości. Zaskakujący komentarz prezydent Gdańska