Wybory do PE. Politycy chwalą się zdjęciami z głosowania

Swój głos oddali już prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Politycy zachęcają do udziału w wyborach. Lokale wyborcze są czynne do godz. 21. Aby zagłosować, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Pierwsze, sondażowe wyniki poznamy dzisiaj wieczorem.

Z danych przedstawionych o godz. 13.30 przez PKW wynika, że najwyższą frekwencję zanotowano w okręgu nr 4 (Warszawa I) 16,19 proc., na drugim miejscu okręg nr 10 (Kraków) 16,18 proc., zaś na trzecim miejscu okręg nr 9 (Rzeszów) – 15,96 proc.

Wstępne wyniki wyboró, tzw. exit poll, poznamy tuż po godz. 21.

