PKW: Najnowsze dane o frekwencji wyborczej. Już jest dużo wyższa, niż pięć lat temu

Jak podaje PKW, frekwencja wyborcza na godzinę 17. wynosi 32,51 proc. W wyborach do PE w 2014 roku całkowita frekwencja wyniosła 22,7 proc., a na godzinę 17. było to 16,91 proc.

Miastem, w którym wydano najwięcej kart do głosowania była Warszawa z wynikiem 41,41 proc. Najsłabszą frekwencję odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim – jest to na ten moment 34 proc.

Zaskakujące są informacje o frekwencji w województwach. Najwięcej kart do głosowania wydano w woj. małopolskim – to 35.8 proc. Najmniej uprawnionych do głosowania wybrało się do urn w woj. opolskim (27 proc.).

Okręgiem wyborczym, w którym odnotowano najwyższą frekwencją, jest okręg nr 4, czyli warszawski – to wynik 39,4 proc. Natomiast okręgiem o najniższej liczbie wydanych kart jest okręg nr 3 z siedzibą w Olsztynie (28 proc.).

Kolejne informacje PKW poda o godzinie 22, czyli już po ogłoszeniu danych IPSOS z tzw. exit polls.

Czytaj także:

Eurowybory: PKW podała zaskakujące dane o frekwencjiCzytaj także:

PKW o incydentach wyborczych. W Olsztynie szef komisji był pijany