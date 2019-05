Poseł złamał ciszę wyborczą? Radny zawiadamia policję

Informację o złożeniu zawiadomienia na policję Dariusz Matecki przekazał za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Szczeciński radny napisał, że dotyczy ono złamania ciszy przez posła Piotra Misiłę. "Nie wiem co trzeba mieć w głowie, aby coś takiego opublikować" – napisał polityk.

– Ten wybitny intelektualista wrzucił na swojego Twittera zdjęcie, gdzie pokazał, na kogo głosował i oznaczył tę osobę w poście. To jawne naruszenie ciszy wyborczej i mam nadzieję, że zapłaci za to dużą karę finansową. Inteligencja posłów z mojego okręgu poraża – powiedział Matecki na nagraniu załączonym do posta.

Przypomnijmy, że cisza wyborcza obowiązuje do godz. 21.00. Do tej pory wszelka agitacja polityczna jest zakazana.