Zjednoczona Prawica wygrywa wybory do PE przy rekordowej frekwencji. Kto zdobył mandat?

23:20 – Jeżeli sondażowe wyniki wyborów potwierdzą się to mogę powiedzieć, że odnieśliśmy spory sukces i zmierzamy w Polsce do systemu czteropartyjnego, w którym Konfederacja stanie się ważnym punktem dla wyborców ideowej prawicy – komentuje Krzysztof Bosak, szef sztabu wyborczego Konfederacji dla portalu DoRzeczy.pl.

23:00 Jak wynika z badania exit poll pracowni IPSOS dla TVP Info, w siedmiu okręgach wyborczych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, a w sześciu – Koalicja Europejska.

PiS zwyciężył w okręgach nr: 3 (w. warmińsko-mazurskie i podlaskie), 5 (w. mazowieckie), 6 (w. łódzkie), 8 (w. lubelskie), 9 (w. podkarpackie), 10 (w. małopolskie i świętokrzyskie) i 11 (w. śląskie). Z kolei Koalicja Europejska wygrała w okręgach nr: 1 (w. pomorskie), 2 (w. kujawsko-pomorskie), 4 (Warszawa i sąsiednie powiaty), 7 (w. wielkopolskie), 12 (w. dolnośląskie i opolskie), 13 (w. lubuskie i zachodniopomorskie).

22:45 – Jeśli coś może dziwić to fakt, że wciąż poparcie dla Koalicji Europejskiej jest tak duże. Bo cała kampania tej formacji była podręcznikowym przykładem tego, jak kampanii prowadzić nie należy – mówi portalowi DoRzeczy.pl Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".

22:20 – Przy wysokiej frekwencji jest ograniczona możliwość mobilizacji wyborców, których można by określić mianem "na prawo od PiS". Skoro teraz frekwencja wyniosła 43 proc., to możemy się spodziewać, że podczas jesiennych wyborów do parlamentu krajowego sięgnie nawet ona przedziału 55-60 proc. A to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej systemu, w którym liczą się tylko dwa wielkie bloki polityczne i wtedy być może na scenie politycznej nie będzie miejsca już nie tylko dla Kukiza, ale także będzie ryzyko, że Konfederacja nie przekroczy progu wyborczego. Dlaczego? Zdecydowana większość Polaków głosuje albo na PiS albo na "Anty-PiS" – mówi portalowi DoRzeczy.pl politolog Marcin Palade.

21:55 – W Polsce trwa wojna cywilizacyjna. Ci, którzy depczą nasze wartości, zostaną zatrzymani i dokona tego Konfederacja, nikt inny. Widzimy dziś nijakość rządzących i KE. To na nas spoczywa obowiązek obrony suwerenności. Niepodległość nie jest na sprzedaż. Polacy powiedzą dość temu, co symbolizuje Donald Tusk, KE. Naszym hasłem jest Bóg, Honor i Ojczyzna – powiedział na wieczorze wyborczym Konfederacji lider Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.

21:41 Według prognoz IPSOS na podstawie wyników exit poll z PiS mandaty do PE otrzymali m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa i Beata Mazurek. Z Koalicji Europejskiej mandaty otrzymali m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka i Danuta Huebner.

21:35 "Nie pomogło szczucie wrogów Polski. Nie pomogła propaganda TVN. Nie pomogły interwencje unijnych urzędników, Tuska i Timmermanssa. Dziś wygrała POLSKA!" – napisał wiceminister Adam Andruszkiewicz. Więcej komentarzy w artykule:

21:27 – Zrobiliśmy to, daliśmy radę! Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Dziękuje wam za to – mówił wzruszony Robert Biedroń, chwilę po ogłoszeniu wyników dzisiejszych wyborów. – A to dopiero początek naszej drogi. Dopiero się rozkręcamy, zobaczycie co będzie jesienią – dodał.

21:22 – Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało. Musimy zdobyć zwykłą większość. To wszystko, co traktowane jest jako zagrożenie, nie stanie się, gdy przy władzy jest PiS. Jesteśmy gwarantem suwerenności i polskiej drogi w górę – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdy wyszedł drugi raz na mównicę.



21:20 – Chciałem podziękować Polkom i Polakom, którzy głosowali na nas (...) to jest wielki sukces.Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces; ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi – mówił lider PO Grzegorz Schetyna w chwilę po ogłoszeniu exit poll.

21:10 – Doceńmy ten dzień. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie. Jesienią musimy zwyciężyć po raz kolejny – mówił tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Musimy zwyciężyć jeszcze bardziej. Musimy podołać. Mam nadzieję, że wtedy będziemy się cieszyć w tym samym miejscu, bo ono nam przynosi szczęście – zakończył prezes PiS.

21:05 Wynik Zjednoczonej Prawicy oznacza, że PiS zdobył 24 mandaty w PE (+5 mandatów w stosunku do poprzednich wyborów). Koalicja Europejska zdobyła 22 mandaty, Wiosna - 3 mandaty, a Konfederacja - 3 mandaty.

21:02 "Historyczny wynik PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



21:00 Zjednoczona Prawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja rządząca zdobyła 42, 4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 39, 1 proc. Polaków – wynika z sondażu exit poll. Trzecie miejsce zajęła Wiosna. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowało 6,6 proc. wyborców. Do PE wejdzie jeszcze Konfederacja, która zdobyła 6,1 proc. Poniżej progu znalazł się ruch Kukiz'15, na który zagłosowało 4,1 proc. Frekwencja wyniosła 43 proc.

20:50 Podano również wstępne prognozy frekwencji dla 27 krajów UE (bez Wielkiej Brytanii). To około 51 proc.. Najwyższy wynik od 20 lat.

20:47 Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobyło 24 proc. głosów we francuskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. En Marche! obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona zdobyło 22,5 proc. głosów.

20:45 Znamy już wstępne wyniki głosowania w Niemczech. Według badania exit poll, blok chadecki blok CDU/CSU zdobył najwyższe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 28 proc. Drugie miejsce należy do Zielonych, którzy mogą liczyć na 22 proc. poparcia. Trzecie miejsce należy do SPD z 15,5-procentowym poparciem. Alternatywa dla Niemiec (AfD) może liczyć według exit poll na 10,5 proc. głosów. Na Lewicę głos oddało 5,5 proc. Niemców. Taki sam wynik uzyskała liberalna FDP.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Polacy wybierają dzisiaj 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Ostatni z 52 wybranych europosłów (ten, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów) nie obejmie od razu swojego mandatu, ponieważ Wielka Brytania na początku nowej kadencji PE wciąż będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dopiero po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, a co za tym idzie po opuszczeniu Parlamentu Europejskiego przez brytyjskich europosłów, ostatni z 52 wybranych dzisiaj kandydatów, obejmie mandat w PE (w miejsce jednego z brytyjskich europosłów).

Wybory do europarlamentu odbyły się dzisiaj również w 20 innych państwach UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, w Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Wieczór wyborczy DoRzeczy.pl

Sondażowe wyniki wyborów, pierwsze komentarze publicystów i polityków, łączenia ze sztabami oraz Brukselą i Londynem – to wszystko w wieczorze wyborczym Polskiego Radia. Poprowadzą go Anna Popek i Antoni Trzmiel, który jest zarazem szefem portalu DoRzeczy.pl. Oboje zadebiutują w roli gospodarzy wieczoru wyborczego. Transmisja wideo na portalu DoRzeczy.pl.

Wysoka frekwencja

Wszystkie partie polityczne zachęcały swoich zwolenników, aby ci poszli na wybory. Eksperci spodziewali się wysokiej frekwencji i tak też w istocie się stało. Na trzeciej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak poinformował o frekwencji z godziny 17. Wyniosła ona w skali kraju 32,51 proc. Co ważne, w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, o godzinie 17.30 frekwencja wyniosła 16,91 proc.

Najwyższa frekwencja (według danych na godz. 17) była w okręgu wyborczym nr 4 Warszawa, gdzie wyniosła 39,4 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: okręg nr 10 Kraków (34,88 proc.) oraz okręg wyborczy nr 1 Gdańsk (33,32 proc.).

Jeśli chodzi o województwa, to najwyższa frekwencja na godz. 17 miała miejsce w woj. małopolskim – 35,8 proc. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie (35,33 proc.), a trzecie miejsce zajęło woj. pomorskie z frekwencją 33,32 proc. Najniższa frekwencja (na godz. 17) była w woj. opolskim – 27,3 proc. Na drugim miejscu od końca znalazło się województwo warmińsko-mazurskie z wynikiem 27,59 proc., a na trzecim – województwo lubuskie z frekwencją 29,24 proc.

PKW podała też, że według stanu na godzinę 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego.

Warto być europosłem

Przyszli deputowani do Parlamentu Europejskiego dostaną wysoką pensję, dietę mieszkaniową i darmowe podróże, a po ukończeniu 63 lat – unijną emeryturę. "Business Insider Polska" wyliczył, że miesięcznie na konto europosła wpływa wynagrodzenie w wysokości 6 824,85 euro netto, czyli równowartość ok. 29,340 tys. zł. Za każdy dzień pracy w Brukseli lub Strasburgu eurodeputowany dostaje 320 euro (ok. 1375 zł). Musi jedynie podpisać listę obecności na posiedzeniu plenarnym.

Jeśli posiedzenie odbywa się poza Unią, dieta wynosi 160 euro (ok. 687 zł). Z kolei 4513 euro (19,4 tys. zł) dostaje co miesiąc każdy europoseł tytułem zwrotu kosztów za wykonywanie mandatu np. za wynajem biura i związane z tym rachunki. Dodatkowo zwracane są im także pieniądze za bilety lotnicze i kolejowe (maksymalnie za klasę biznes), jak i inne koszty podróży, jeśli są wykonywane w związku z działalnością deputowanego UE. Po zakończeniu kadencji każdemu europosłowi, który skończył 63 lata, przysługuje unijna emerytura na poziomie 3,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Po pięciu latach świadczenie emerytalne eurodeputowanego to ok. 1530 euro (ok 6,5 tys. zł).