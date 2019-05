Wrocław: Członek komisji ukrył karty do głosowania w kieszeni marynarki

Na konferencji PKW podano, że, według stanu na godz. 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego. Od rana najwięcej z tych incydentów dotyczy przypadków usuwania lub uszkadzania ogłoszeń.

Doszło też do czterech przypadków, kiedy wyborcy próbowali wynieść karty wyborcze z lokalu, w jednym przypadku doszło do podarcia karty przez wyborcę na terenie komisji wyborcze.

Jak podała PKW, we Wrocławiu w jednej z komisji mąż zaufania zauważył, jak zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej (w trakcie stemplowania kart do głosowania) ukrył 4 karty w kieszeni wewnętrznej marynarki. – Po interwencji męża zaufania, karty te wyjął i odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane – relacjonował sędzia.

