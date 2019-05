Schetyna: Przyszłość należy do nas

Jeśli wyniki exit poll potwierdzą się, Koalicja Europejska będzie mogła liczyć na 22 miejsca w Parlamencie Europejskim. W skład KE wchodzi 5 formacji: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD oraz Zieloni. Jak podaje IPSOS, z Koalicji Europejskiej mandaty do PE otrzymali m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Danuta Huebner.

– Chciałem podziękować Polkom i Polakom, którzy głosowali na nas (...) to jest wielki sukces. Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces; ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi – mówił lider PO Grzegorz Schetyna w chwilę po ogłoszeniu exit poll. Zaznaczył, że są to dopiero wyniki wstępne i należy poczekać na ostateczne rozstrzgnięcie.

– Chcę podziękować koalicjantom, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy się zgodzili, że trzeba budować wielką Koalicję Europejską. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję. Jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników, że powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas – mówił Schetyna. Zebrani w sztabie PO skandowali "zjednoczona opozycja". – Blisko 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces – podkreślił szef Platformy.

Grzegorz Schetyna dziękował też PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonym i Inicjatywie Polskiej za wspólną kampanię wyborczą

Zjednoczona Prawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja rządząca zdobyła 42, 4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 39, 1 proc. Polaków – wynika z sondażu exit poll. Trzecie miejsce zajęła Wiosna. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowało 6,1 proc. wyborców. Do PE wejdzie jeszcze Konfederacja, która zdobyła 6,1 proc. Frekwencja wyniosła 43 proc.