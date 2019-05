"Nie pomogło szczucie", "To jest pogrom pełny". Pierwsze komentarze po sukcesie PiS

"Historyczny wynik @ pisorgpl w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Nie pomogło szczucie wrogów Polski. Nie pomogła propaganda TVN. Nie pomogły interwencje unijnych urzędników, Tuska i Timmermanssa. Dziś wygrała POLSKA!" – napisał wiceminister Andruszkiewicz.

Publicysta Dawid Wildstein ocenił natomiast, że wybory to "pogrom pełny".

Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy" stwierdził natomiast, że wyniki nie są jakimś wielkim zaskoczeniem."Przecieki co do Konfederacji były w ciągu dnia znacząco wyższe. Kukiz - porażka" - ocenił.

"Wystąpienie Jażdżewskiego, poparcie Tuska, film Sekielskiego. Wiele miało być tych zmiennych, które z perspektywy warszawskiej bańki powinny poprzestawiać całą polską politykę. I co teraz?" – napisał z kolei Marcin Makowski z "Do Rzeczy".