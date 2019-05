Kukiz'15 nie przekracza progu. Paweł Kukiz: W życiu się nie poddam

Zjednoczona Prawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja rządząca zdobyła 42, 4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 39, 1 proc. Polaków – wynika z sondażu exit poll. Trzecie miejsce zajęła Wiosna. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowało 6,6 proc. wyborców. Do PE wejdzie jeszcze Konfederacja, która zdobyła 6,1 proc. Poniżej progu znalazł się ruch Kukiz'15, na który zagłosowało 4,1 proc. wyborców.

Paweł Kukiz przyznał, że nie czuje się "rewelacyjnie", zapewnił jednak podczas programu powyborczego, że się nie podda dopóki nie wprowadzi zmian systemowych w polskiej polityce.

Lider Kukiz'15 podkreślił, że żałuje, iż nie udało się przekroczyć progu wyborczego, gdyż był już dogadany z innymi ruchami antysystemowymi w temacie próby reformy Unii Europejskiej. "Szkoda, ale stało się, co się stało" - podsumował.

Kukiz wyznał również, że dostał niedawno od Jarosława Kaczyńskiego propozycję koalicji, ale ją odrzucił. – Bo pan prezes [Kaczyński - red.] uznał, może słusznie, może nie, że nie ma w tej chwili w Polsce warunków, żeby robić tak radykalną rewolucję, którą ja proponuje. To ja powiedziałem, to ja poczekam, jak będą takie warunki – przekonywał.

– Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w wyborach jesiennych przekroczymy próg, wejdziemy do parlamentu, ale nie będziemy mieli niczego do powiedzenia, tak jak teraz, bo jedna partia ma większość, to ja złożę mandat – zapowiedział Kukiz.