Budka kontra Pawłowicz. "Proszę nie umrzeć z tęsknoty za mną!"

Kiedy wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze, nieoficjalne jeszcze wyniki mówiące o wygranej Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Krystyna Pawłowicz zasypała byłego ministra sprawiedliwości wiadomościami na Twitterze. – Borys Budka, no napisz coś...Strzelałeś 100 Twittów na minutę, a teraz nic. Jak myślisz, kto wygrał? – zaczepiała polityka Pawłowicz.

– No Borys Budka, gdzie jesteś? Odezwij się, bo uznam, że przyznajesz się Pośle do przegranej... Aż boję się pomyśleć, co się teraz będzie w Sejmie działo... – pisała dalej posłanka.

W końcu polityk PO odpowiedział na uwagi Pawłowicz. „Pani Poseł, bez takiego podniecenia. Proszę nie umrzeć z tęsknoty za mną! Spokojnie czekam na oficjalne wyniki. W mandatach będzie remis. A jesienią - normalność wróci do Polski” – napisał Budka. „Serdeczności i proszę się wyspać. Rano może nie być już tak radośnie” – dodał polityk.

Tymczasem oficjalne dane z ponad 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych dają aż 8 punktów procentowych przewagi PiS nad Koalicją Europejską. Według informacji podanych przez PKW w poniedziałek rano, PiS ma 46,01 proc., a Koalicja Europejska – 37,87 proc. Trzecie miejsce zajmuje Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,02 proc., a czwarte Konfederacja – 4,55 proc.

