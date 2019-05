"PiS zawdzięcza swój sukces pewnej inercji społecznej". Staniszkis ostro o wyniku wyborów

W rozmowie z serwisem fakt.pl i Fakt24 prof. Staniszkis w mocnych słowach odniosła się do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że po przeliczeniu głosów z 99,25 proc. obwodowych komisji wyborczych, PiS ma 45,57 proc., a Koalicja Europejska – 38,29 proc. (podane w niedzielę wieczorem wyniki late poll wskazywały na wygraną PiS, ale mniejszą przewagą – 44,7 do 38,2 proc.).

– Wstępne wyniki wskazują na wygraną PiS o kilka punktów. Dla mnie jest to rozczarowujące, bo PiS jest antyeuropejski – komentowała pierwsze wyniki prof. Staniszkis.

– PiS zawdzięcza swój sukces pewnej inercji społecznej. Myślę, że ludzie na prowincji niewiele wiedzieli o poglądach poszczególnych kandydatów i na zasadzie bezwładności głosowali na PiS ze względu na jego daleko posunięte datki finansowe w polityce krajowej. To jest bardzo niepokojące, bo pokazuje jak bardzo nieprzewidywalne są zachowania wyborców i że nie są motywowane ich wiedzą – dodała socjolog.

W rozmowie z fakt.pl i Fakt24, prof. Staniszkis podkreśliła też, że jej zdaniem taki wynik powinien zmobilizować Koalicję Europejską.