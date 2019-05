Michał Dworczyk: Polacy nam zaufali, to mobilizuje

– Jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim Polakom, którzy poszli do wyborów, którzy dali wyraz swojego zaufania oddając głosy na Prawo i Sprawiedliwość. W moim odczuciu powodem, dla którego możemy dzisiaj mówić o sukcesie jest doskonała strategia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, niezwykle efektywnie realizowana przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego – ocenia dla nas Dworczyk. Dodaje także, że PiS wygrało eurowybory pomimo dużej mobilizacji opozycji. – Nasi oponenci rzucili wszystkie siły przeciwko nam i staliśmy się obiektem często bardzo niesprawiedliwych ataków, ale my z pokorą czekaliśmy na wynik tej wyborczej rywalizacji i ocenę jaką wystawią nam Polacy – przekonuje szef KPRM.

Dworczyk podkreśla, że wygrana w wyborach jest motywująca i będzie się wiązała z ciężką pracą w jesiennej kampanii wyborczej. – Ten wynik w moim odczuciu mobilizuje nas, traktujemy go jako zobowiązanie do dalszej, ciężkiej pracy. Jesienią czekają nas kolejne, niezwykle ważne wybory, wybory do Sejmu i Senatu, w których też mam nadzieję Polacy obdarzą nas zaufaniem tak byśmy mogli kontynuować naszą misję zmieniania Polski – wyjaśnia.

Czytaj także:

"DGP": Rekonstrukcja rządu lada chwila. Ci ministrowie mają odejść