Wałęsa kontra Cenckiewicz. "Tu chodzi o prawdę i o honor"

"Gwałtowny skręt w lewo". Giertych wskazuje przyczyny porażki Koalicji Europejskiej

Gwałtowny skręt w lewo, który się dokonał na opozycji - to zdaniem Romana Giertycha główny powód porażki Koalicji Europejskiej i znaczącego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości we wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego.