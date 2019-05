"Zasłużona kara za gdańską tzw. Paradę Równości". Gowin o wyniku wyborów

W sobotę ulicami Gdańska przeszedł piąty Trójmiejski Marsz Równości. W trakcie pochodu szydzono z najważniejszych symboli wiary chrześcijańskiej. Na zdjęciach z marszu udostępnionych w mediach społecznościowych widać np. osobę przebraną za księdza, która trzyma drzewiec z rysunkiem waginy w miejscu, gdzie tradycyjnie w trakcie procesji z okazji Bożego Ciała znajduje się Najświętszy Sakrament. Na około osoby przebranej za księdza chodzą kobiety z tęczowymi aureolami. Sprawa wzbudziła falę krytyki, także pod adresem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która wzięła udział w marszu.

Kiedy wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze, nieoficjalne jeszcze wyniki mówiące o wygranej Prawa i Sprawiedliwości, w nawiązaniu do wydarzeń z Gdańska wicepremier Jarosław Gowin napisał: „Jeśli się wszystko potwierdzi, to będzie to zasłużona kara za gdańską tzw. Paradę Równości”.

Dzisiaj wicepremier umieścił na Twitterze kolejny wpis. „Sprawiedliwość się dokonała. A ci, którzy samozwańczo uważają się za elity społeczne, nic nie zrozumieli od 2015” – napisał Gowin.

Przypomnijmy, że po przeliczeniu głosów z 99,25 proc. obwodowych komisji wyborczych, PiS ma 45,57 proc., a Koalicja Europejska – 38,29 proc. (podane w niedzielę wieczorem wyniki late poll wskazywały na wygraną PiS, ale mniejszą przewagą – 44,7 do 38,2 proc.).

