Zalane schronisko prosi o pomoc. "W nierównej walce z żywiołem wygrany jest tylko jeden..."

22 maja Przytulisko dla Zwierząt w Głubczycach zostało zalane. Zwierzęta znajdujące się pod opieką ośrodka udało się ewakuować, ale wyposażenie schroniska zostało całkowicie zniszczone. Chcesz pomóc? LINK DO ZBIÓRKI ZNAJDZIESZ TUTAJ

„Nasze spełnione marzenie, azyl dla pokrzywdzonych zwierząt, w którym doświadczone przez los oczekują nowego domu, nowego życia, z minuty na minutę pogrążało się w strugach wody spływającej z pól. Z każdej strony...Nie było dokąd uciekać...woda wlewała się dosłownie zewsząd”... – relacjonują pracownicy placówki.

Jak opisują dalej opiekunowie zwierząt, kiedy woda się cofnęła, rozpoczęło się szacowanie strat. „Podmyte kojce. Szlam z pól na każdym kroku. Zalane budy. Zalane i zaszlamowane wybiegi dla psów. To samo w pomieszczeniach gospodarczych...Słoma, której używaliśmy do wyścielania bud nie nadaje się już do niczego...Zalane szambo, wody z pól przesiąkły wypełniając je zupełnie”... – czytamy.

W sprzątaniu schronisku już pomogli osadzeni z Zakładu Karnego w Głubczycach, za co pracownicy ośrodka dziękują na swoim Facebooku. Tymczasem schronisko wciąż zbiera środki na usuwanie skutków powodzi.

