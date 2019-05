"Kiełbasa i Kościół plus propaganda". Miller o zwycięstwie PiS

Według informacji podanych przez PKW w poniedziałek rano w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 45,57 proc., a Koalicja Europejska – 38,29 proc. Trzecie miejsce zajmuje Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,04 proc., a czwarte Konfederacja – 4,55 proc. Z kolei ruch Kukiz'15 osiągnął wynik 3,70 proc., natomiast Lewica Razem – 1,24 proc.

Do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w rozmowie z RMF FM kandydat Koalicji Europejskiej do PE, były premier Leszek Miller. Polityk zwrócił uwagę, że PiS-owi udało się zamienić debatę o Unii Europejskiej w debatę o sytuacji w kraju. – To jest jak sądzę główny powód tego sukcesu – uważa.

W przeciwieństwie do niektórych polityków opozycji Leszek Miller nie uważa, że wynik PiS nie jest sukcesem. – Nie ma co malować na różowo rzeczywistości. To jest chyba najlepszy wynik, jak PiS uzyskał – podkreślił i dodał: "Teraz przyjdzie czas na analizę, żeby odpowiedzieć na pytanie: jak to się stało".

Leszek Miller wskazuje jednak, że na zwycięstwo PiS złożyły się trzy elementy. – To jest "Dwa razy K plus P", czyli kiełbasa i Kościół plus propaganda – wskazał. – Rozdawanie każdemu, bez względu na jego sytuację materialną i bez żadnych kryteriów wykazujących sytuację ekonomiczną danej rodziny, to nie jest inwestycja w przyszłość – dodał.