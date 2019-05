Andrzej Duda skomentował wynik wyborów. "Fenomenalna wiadomość"

– Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został wysłuchany. Ta frekwencja jest nieprawdopodobnie wysoka jak na wybory do PE w naszym kraju. To fenomenalna wiadomość – ocenił prezydent.

Andrzej Duda pogratulował wszystkim europosłom, którzy zostali wybrani. Podkreślił, że otrzymali "silny mandat" i mogą "z dumą" udać się do Brukseli czy Strasburga.

"Jestem dumny z Polaków"

– Polacy gremialnie poszli do tych wyborów. To jest pewnie jeden z lepszych wyników w Europie, jeżeli chodzi o frekwencję. To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, że nasza demokracja się ugruntowuje, że ludzie rozumieją, jaka jest wartość ich głosu – tłumaczył.

– Jestem bardzo dumny z moich rodaków, że dali taki pokaz rozumienia demokratycznych procesów – zaznaczył prezydent.

Przeliczono prawie wszystkie głosy

Według danych PKW z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych, PiS ma 45,56 proc., Koalicja Europejska – 38,30 proc., Wiosna – 6,04 proc., Konfederacja – 4,55 proc., Kukiz'15 – 3,70 proc., a Lewica Razem – 1,24 proc.

Frekwencja wyborcza w niedzielnych głosowaniu wyniosła 45,61 proc.