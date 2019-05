Prof. Zybertowicz: PiS dostało zasłużoną premię za politykę

Rozbrajające wnioski Scheuring-Wielgus: Wielki sukces Wiosny, PiS ma dziś najtrudniej

– Te wyniki to wielki sukces Roberta Biedronia. Wiosna to świetni ludzie. Robert pokazał bardzo ważne problemy: ekologia, Kościół – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka partii Teraz!, która kandydowała do PE z list Wiosny...