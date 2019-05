"Absolutna klęska". Sienkiewicz bezlitosny dla opozycji

Państwowa Komisja Wyborcza podała dzisiaj całościowe, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich komisji obwodowych. Potwierdzają się informacje, że frekwencja wyborcza jest rekordowa. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 45,38 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 38,47 proc. Próg przekroczyła jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, na którą zagłosowało 6,06 proc. wyborców.

Sienkiewicz w komentarzu powyborczym ocenił, że jeżeli opozycja chce jeszcze marzyć o zwycięstwie nad Prawem i Sprawiedliwością, to musi przede wszystkim przyznać przed samą samą, że poniosła całkowitą porażkę. Bez takiej szczerości jego zdaniem sukces jest niemożliwy.

"Jeśli w jesiennych wyborach jest choć cień szansy na pokonanie PiS, to warunkiem podstawowym jest nie szukanie usprawiedliwień, ale powiedzenie wprost: to co się wydarzylo wczoraj to absolutna klęska opozycji" – napisał na Twitterze.