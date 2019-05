Kaczyński podsumował wybory: To najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek uzyskano w wyborach

Prezes PiS zaznaczył, że jego formacja wygrała wybory w sposób dość zdecydowany. – To w żądnym razie nie oznacza, że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta – dodał.

Jarosław Kaczyński podziękował też wyborcom za poparcie, jak również tym wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. – Postęp jest ogromny i to dowód na umacnianie się polskiej demokracji. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego zwycięstwa. Chciałem też powiedzieć kilka słów, które zaangażowały się w kampanię, a ich przemówienia miały wpływ na wynik. Muszę wymienić tu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tak, jak w kampanii, tak i teraz był na pierwszej linii. Był na dziesiątkach spotkań, był niezwykle aktywnym uczestnikiem kampanii. Chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło za jej pracę i to nie tylko w jej okręgu. Chciałem też publicznie złożyć podziękowania na ręce pana Tomasza Poręby – mówił.

– Ten wielki sukces to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia uzyskała w wyborach po 1989 roku. Nie jest to dla nas sygnałem do zaniechania wysiłku, pracy. Do zastanawiania się, co uczynią ci, którzy chcą, aby było, jak było. Oni ciągle są. Będą walczyć metodami gorszymi, niż dotychczas – powiedział.

Czytaj także:

PKW: Oto oficjalne wyniki wyborów do PE. Znamy nazwiska europosłów