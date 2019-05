Szyc do Klepackiej: Nie noś orła. Przynosisz wstyd

– Dziś piękna niedziela, wróciłam z Pucharu Europy i wybraliśmy się spacerkiem z moim tatą na wybory (...). Niestety prezenterka pewnej TV zaatakowała mnie krzycząc z drugiego końca ulicy "Wstyd" – poinformowała na Facebooku Zofia Klepacka. Jak widać na nagraniu, które załączyła sportsmenka, chodziło o Kingę Rusin. Między paniami wywiązała się ostra dyskusja. Prezenterka odpowiedziała też na Instagramie.

Filmik zamieszczony na Facebooku nagrała sama Klepacka. – Chciałam pani powiedzieć tylko, że to straszny wstyd, że obraża pani osoby LGBT – tłumaczy się na nagraniu Kinga Rusin, która wcześniej krzyczała do sportsmenki na ulicy. Jak widać na filmiku, Klepacka podchodzi do prezenterki i pyta, dlaczego jest przez nią atakowana. – Coś jeszcze chce mi pani powiedzieć? Niech się pani przedstawi, bo krzyczy pani z drugiego końca ulicy. Ta pani krzyczy do medalistki olimpijskiej "wstyd". Co ta pani osiągnęła w życiu? – pyta na nagraniu sportsmenka. Ostra dyskusja odbywa się pod warszawskim lokalem wyborczym.

Kinga Rusin opisała sytuację na swoim profilu na Instagramie. Twierdzi, że nie zaczęła krzyczeć do Klepackiej, a jedynie stała i spokojnie mówiła. Według prezenterki to sportsmenka z daleka "ruszyła na nią dzierżąc w dłoni oręż w postaci telefonu": "Jako medalistka Olimpijska powinna wiedzieć, że koła na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Skoro tak bardzo jej to nie pasuje to może nie powinna brać udziału w Igrzyskach? Podziwiam za wyniki sportowe, ale wstyd mi, że osoba która reprezentuje nasz kraj kojarzy się na świecie z pogardą i nienawiścią dla ludzi, którzy myślą i czują inaczej niż ona".

W obronie Kingi Rusin stanęło wielu internautów, ale także m. in. aktor Borys Szyc. "Jesteś żałosna, dziewczynko. Oddaj te medale i nie noś orła, bo przynosisz wstyd" – tak skomentował całą sytuację, zwracając się do Zofii Klepackiej.

"Kinga, dziękuję. Podpisuję się pod każdym słowem jakie z taktem i opanowaniem wypowiedziałaś pod adresem tej pani. Widziałem to nagranie i jedyną osobą, która zachowała się w tej sytuacji napastliwie i poniżej wszelkiej krytyki jest Pani Klepacka" – napisał Tomasz Ciachorowski, także aktor.