Owsiak: To wstyd, obciach. Wstydźcie się

Szef WOŚP jest oburzony faktem, że ponad połowa Polaków nie poszła do urn wyborczych. Jego zdaniem taka sytuacja to "wstyd" oraz "obciach".

– Głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień, nie poszła na wybory, miała to gdzieś. To nieprawdopodobne rzecz niebywała, że wolny naród w większość swojej mocy i siły rezygnuje z tej możliwości - stwierdził Owsiak na nagraniu zamieszczonym na Facebooku. – To wstyd, obciach, coś niepojętego. Wstydźcie się ci wszyscy, którzy nie poszliście na wybory. Nie ma tu żadnej wymówki – dodał szef WOŚP.

W swoim nagraniu Owsiak podkreślił, że nie przekonują go głosy, że wyborca nie miał na kogo głosować. Nie stwierdził jednak, co obywatel powinien zrobić w takiej sytuacji. Jak zaznaczył, wybory były w pełni demokratyczne i uczciwe.

– Wybieramy my, nikt za nas. To były uczciwe demokratyczne wybory. Taka była wola narodu. Niestety mniejszej jego połowy – mówił Owsiak.

Rekordowa frekwencja

PKW poinformowała, że frekwencja wyborcza w tegorocznych wyborach do europarlamentu wyniosła 45,68 proc. uprawnionych do głosu. Uwagę zwraca też mała ilość głosów nieważnych – wyniosła ona ok. 112 tys., a więc niecały 1 proc. głosów. Liczba ważnych głosów to 13 647 311.

PKW podała też wyniki procentowe, jakie osiągnęły poszczególne komitety. Jasne już jest, że do PE wchodzą politycy trzech formacji: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Europejskiej i Wiosny.

Poniżej wyniki wszystkich komitetów:

Konfederacja - 4,55 proc. (615 tys. głosów);

Wiosna - 6,06 proc. (826 975 głosów);

Koalicja Europejska - 38,47 proc. (5 249 935 głosów);

Prawo i Sprawiedliwość - 45, 38 proc. (6 192 780 głosów);

Lewica Razem - 1,24 proc. (168 745 głosów);

Kukiz'15 - 3,69 proc. (503 564 głosów);

Polska Fair Play - 0,54 proc. (74 013 głosów).