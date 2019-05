"To matka Polka, Europa powinna ją poznać". Kuźniar o wicepremier Beacie Szydło

W poniedziałkowym odcinku programu "Onet Rano", gośćmi Jarosława Kuźniara byli Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka". Dziennikarz rozmawiał z publicystami na temat wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dyskusji, Pawlicka wspomniała o jednej z kandydatek PiS do PE – wicepremier Beacie Szydło, która w wyborach zdobyła mandat europosła, otrzymując przy tym najwięcejgłosów (ok. 470 tys.) w skali kraju.

– To jest fenomen – mówiła Pawlicka. – Mistrzyni jeśli chodzi o wynik. Sam bym na nią zagłosował, jakby była w moim okręgu (...) To matka Polka, myślę, że Europa powinna ją poznać – wszedł w słowo dziennikarce Kuźniar. – Ponad pół miliona głosów (…) rozdawała pieniądze swoim – mówiła dalej Pawlicka. – Wyprowadzała flagi Unii z gabinetów – podpowiedział dziennikarce Kuźniar.

– To też, ale powiedzmy, to co uderzyło Polaków, to rozdawanie pieniędzy swoim, właściwie pod stołem, te sławne nagrody Beaty Szydło, to że jak trwał protest niepełnosprawnych, to ona spływała z flisakami. I co? Okazało się, że to nie ma żadnego znaczenia – tłumaczyła Pawlicka.

–To co na tych Polaków działa? – pytał dalej Kuźniar, po chwili dodając, że „ci co zagłosowali na PiS, to też Polacy”. – Więc do kogo tutaj gadać – pytał dziennikarz Sławomira Sierakowskiego.

– PiS nas zaskoczył, to co było widać to, że PiS jest dużo aktywniejszy, bardziej zdeterminowany (…) Jak opozycja nie zacznie jeździć od wsi do wsi, to w TVN czy w telewizji wygrać się nie da – stwierdził publicysta.