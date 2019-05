Narada w siedzibie PiS. Na Nowogrodzkiej premier i minister Czerwińska

"Dziennik Gazeta Prawna" pisząc wczoraj o możliwości rekonstrukcji rządu sugerował, że nie jest wykluczona dymisja samego premiera Morawieckiego.

Pewne jest, że z rządu odejdzie dziewięć osób, które obejmą mandaty europosłów w Brukseli. Są to – wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MEN Anna Zalewska, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, minister Beata Kempa, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Według nieoficjalnych informacji, do rekonstrukcji może dojść już w ten weekend. – Szefem rządu jest Mateusz Morawiecki i jeśli ktokolwiek będzie informował na temat rekonstrukcji w rządzie to z całą pewnością on – mówiła pytana o sprawię rzeczniczka PiS Beata Mazurek (która także zdobyła mandat europosła).

Dymisja minsiter finansów?

– Spodziewaliśmy się rekonstrukcji powyborczej, w związku z wyborami europejskimi. Nie wykluczam że również jeden czy drugi minister, który nie startował, nie obejmie mandatu, również być może odejdzie – mówił dzisiaj Adam Bielan w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Dzisiejsza wizyta minster Teresy Czerwińskiej na Nowogrodzkiej może potwierdzać informacje, że to ona będzie jednym z odwołanych ministrów (poza osobami, które jadą do Brukseli).

Ewentualne odwołanie Czerwińskiej to pokłosie głośnego konfliktu, do którego doszło kilka tygodni temu, gdy minister sprzeciwiła się niektórym pomysłom rządu, które jej zdaniem mogłyby stanowić zbytnie obciążenie dla budżetu państwa. RMF FM informuje, że pani minister najprawdopodobniej straci swoje stanowisko już w najbliższy czwartek.

Czytaj także:

Znamienna wpadka Beaty Szydło. "To są wszystko decyzje pana prezesa…"Czytaj także:

Kiedy rekonstrukcja rządu? Premier uchylił rąbka tajemnicy