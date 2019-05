"Przeszłość jest prologiem". Spotkanie autorskie z Jackiem Bartosiakiem i konkurs DoRzeczy.pl

Spotkanie odbędzie się w Auli im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Początek o godz. 19.

„Przeszłość jest prologiem" to najnowsza książka dra Jacka Bartosiaka będąca zbiorem zagadnień geopolitycznych omówionych podczas ostatnich lat kilku lat, wykładów, debat i wystąpień publicznych autora. Z obszernego materiału wybrano najbardziej kluczowe dla współczesnego świata kwestie, w tym m.in. rywalizację handlową pomiędzy USA i Chinami.

„Stary ład kruszeje, równowaga w Eurazji jest niepewna, a mocarstwa stanęły do wielkiej rywalizacji. Jesteśmy świadkami przyspieszenia biegu wydarzeń międzynarodowych. Ostatnie wypadki, w tym amerykańska blokada chińskiego potentata na rynku m.in. smartfonów, pokazuje, iż nastąpiło wejście na nowy poziom rywalizacji handlowej pomiędzy USA i Chinami. Bez wątpienia ma to wpływ zarówno na sytuację w Europie, jak i Polsce. Niebawem zobaczymy, co się wyłoni z okresu przejściowego". – mówi dr Jacek Bartosiak. „W mojej najnowszej książce znalazły się najbardziej ważkie zagadnienia z punktu widzenia geopolityki, jakie zostały omówione podczas moich dotychczasowych wykładów. Publikacja ta pokazuje jak na przestrzeni ewoluował dotychczas znany porządek". – dodaje autor.

Specjalnie dla naszych czytelników mamy do wygrania pięć egzemplarzy książki "Przeszłość jest prologiem". Wystarczy na maila [email protected] przesłać odpowiedź na następujące pytanie: Którą z książek doktora Jacka Bartosiaka uważasz za najważniejszą i dlaczego?Na odpowiedzi czekamy do 4 czerwca.

